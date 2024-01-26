Полянская (Мельникова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянская (Мельникова) Елена Ивановна

Полянская (Мельникова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мельникова Иван Никифорович

Мать: Мельникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полянская) ?

Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Полянский Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Полянский Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Полянский Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович

Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.