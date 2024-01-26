Полянская (Мельникова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1970
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мельникова Иван Никифорович
Мать: Мельникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полянская) ?
Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Полянский Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Полянский Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Полянский Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Полянский Андрей Михайлович
Смерть
1970