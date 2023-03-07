Штанев Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти02.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Штанев Степан Федорович
Мать: Штанева Елена
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Штанева Катерина Карпова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штанева Катерина Карпова
Смерть
02.01.1872
Причина смерти: от горячки