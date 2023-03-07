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Штанев Андрей Степанович

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Место рождения

Штановка, Сумська область

Дата рождения

1809

Дата смерти

02.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Штанев Степан Федорович

Мать: Штанева Елена

Штановка, Сумська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Штанев Илья Андреевич

Мать ребёнка: Штанева Катерина Карпова

Штановка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Штановка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штанева Домникия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штанева Катерина Карпова

Смерть
02.01.1872
Штановка, Сумська область
Причина смерти: от горячки
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