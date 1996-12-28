Новожилова (Косоротова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Косоротова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

28.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: Косоротов Василий Павлович

Мать: Косоротова Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1954

Сын: Новожилов Иван Павлович

Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Жесткова Татьяна

Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1958

Дочь: Лукьянова Зинаида

Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1963

Сын: Новожилов Сергей

Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович

Смерть
28.12.1996
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