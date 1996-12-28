Новожилова (Косоротова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти28.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Рождение ребёнка
04.03.1954
Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Жесткова Татьяна
Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1958
Дочь: Лукьянова Зинаида
Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1963
Сын: Новожилов Сергей
Отец ребёнка: Новожилов Павел Иванович
Смерть
28.12.1996