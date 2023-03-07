Трубникова (Дружинина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения03.11.1912
Дата смерти21.03.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1912
Отец: Дружинин Петр Иосифович
Мать: Цепилова Анна Лукояновна
День и месяц рождения: 3 ноября, день и месяц крещения: 4 ноября. Деревни Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин и законная его жена Анна Лукина, оба православные. Восприемник: деревни Малого Ута... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1932
Сын: Лузенин Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Лузенин Спиридон Федорович
Бракосочетание
Около 1932
Муж: не указан
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
08.07.1936
Дочь: Лузенина Нина Спиридоновна
Отец ребёнка: Лузенин Спиридон Федорович
Бракосочетание
09.06.1945
Вступление в колхоз
Около 1945
Была передовой колхозницей. Работала в совхозе Аретель 1-я
Бракосочетание
1971
Муж: Трубников Михаил?
Смерть
21.03.1982
Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край