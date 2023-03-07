Трубникова (Дружинина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Дружинина) Александра Петровна

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Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

03.11.1912

Дата смерти

21.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1912

Отец: Дружинин Петр Иосифович

Мать: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
День и месяц рождения: 3 ноября, день и месяц крещения: 4 ноября. Деревни Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин и законная его жена Анна Лукина, оба православные. Восприемник: деревни Малого Ута... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1932

Сын: Лузенин Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Лузенин Спиридон Федорович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1932

Муж: не указан

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Лузенин Спиридон Федорович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1936

Дочь: Лузенина Нина Спиридоновна

Отец ребёнка: Лузенин Спиридон Федорович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
09.06.1945

Муж: Макаров Андрей Иванович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Вступление в колхоз
Около 1945
Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Была передовой колхозницей. Работала в совхозе Аретель 1-я
Бракосочетание
1971

Муж: Трубников Михаил?

Смерть
21.03.1982
Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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