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Полухина -- Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Палухин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Полухин Дмитрий Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Палухина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Полухин Дмитрий Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Полухина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Полухин Дмитрий Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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