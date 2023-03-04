Меркушева (Самоделкина) Пелагея Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1911 ст.
1911г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених 28 лет вдовец 2 брак невеста Чигиринской волости заим. Двоеглазовской крест. девица 27 лет поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковской Василий Осифов Мер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912