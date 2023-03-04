Меркушева (Самоделкина) Пелагея Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Самоделкина) Пелагея Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1911 ст.

Муж: Меркушев Георгий Ефимович

1911г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених 28 лет вдовец 2 брак невеста Чигиринской волости заим. Двоеглазовской крест. девица 27 лет поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковской Василий Осифов Мер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912
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