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Сироткин Евстафий Романов

Место рождения

Караево

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Роман Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сироткин Хрисанф Ефстафьев

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сироткин Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сироткин Иван Евстафьев

Мать ребёнка: Анна Павлова

Бракосочетание
26.01.1889

Жена: Анна Павлова

Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Сироткин Иван Евстафьев

Мать ребёнка: Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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