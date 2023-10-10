Сироткин Евстафий Романов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Роман Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сироткин Хрисанф Ефстафьев
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сироткин Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Анна Павлова
Бракосочетание
26.01.1889
Жена: Анна Павлова
Рождение ребёнка
06.09.1891
Мать ребёнка: Анна Павлова
Смерть
Неизвестно