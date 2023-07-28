Филатова (Марченко) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952
Рождение ребёнка
22.11.1971
Отец ребёнка: Филатов Анатолий Тимофеевич
Бракосочетание
1972
Свадьбу сыграли 7 ноября 1970 года в Хабаровска, но зарегистрировались официально после рождения Олега зимой 1972 года.
Рождение ребёнка
18.05.1982
Дочь: Филатова Олеся Анатольевна
Отец ребёнка: Филатов Анатолий Тимофеевич
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край