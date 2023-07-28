Филатова (Марченко) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Марченко) Любовь Михайловна

Место рождения

Алчан, Пожарский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

12.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952

Отец: Марченко Михаил Михайлович

Мать: Марченко Федосья Иосифовна

Алчан, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.11.1971

Сын: Филатов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Филатов Анатолий Тимофеевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
1972

Муж: Филатов Анатолий Тимофеевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Свадьбу сыграли 7 ноября 1970 года в Хабаровска, но зарегистрировались официально после рождения Олега зимой 1972 года.
Рождение ребёнка
18.05.1982

Дочь: Филатова Олеся Анатольевна

Отец ребёнка: Филатов Анатолий Тимофеевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край