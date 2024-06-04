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Маршалкович Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маршалкович Геннадий Эдуардович

Мать ребёнка: Урбанович Казимира Станиславовна

Рождение ребёнка
08.09.1935

Сын: Маршалкович Марьян Эдуардович

Мать ребёнка: Урбанович Казимира Станиславовна

Смерть
Неизвестно

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