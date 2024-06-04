Маршалкович Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маршалкович Геннадий Эдуардович
Мать ребёнка: Урбанович Казимира Станиславовна
Рождение ребёнка
08.09.1935
Сын: Маршалкович Марьян Эдуардович
Мать ребёнка: Урбанович Казимира Станиславовна
Смерть
Неизвестно