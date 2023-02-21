Комаровская (Коссич) Софья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коссич Спиридон Саввич
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.
Дочь: Комаровская Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Комаровский Николай Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Дочь: Комаровская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Комаровский Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно