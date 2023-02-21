Комаровская (Коссич) Софья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская (Коссич) Софья Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коссич Спиридон Саввич

Мать: Коссич Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Дочь: Комаровская Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Комаровский Николай Павлович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Дочь: Комаровская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Комаровский Николай Павлович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Николай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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