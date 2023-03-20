Анна Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Клементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Климентий Васильев

Мать: Марфа Онянова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Аким Ерофеев

Отец ребёнка: Ерофей Терентьев

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1777

Сын: Леонтий Ерофеев

Отец ребёнка: Ерофей Терентьев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья Ерофеева

Отец ребёнка: Ерофей Терентьев

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Ерофеева

Отец ребёнка: Ерофей Терентьев

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей Терентьев

Смерть
Неизвестно
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