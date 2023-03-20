Анна Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Климентий Васильев
Мать: Марфа Онянова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Аким Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Терентьев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Леонтий Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Терентьев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья Ерофеева
Отец ребёнка: Ерофей Терентьев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Ерофеева
Отец ребёнка: Ерофей Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Терентьев
Смерть
Неизвестно