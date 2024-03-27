Хасянов Ризван Хасян Улы
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Садекова Хадичя Ризван Кызы
Мать ребёнка: Халися Аляутдин Кызы
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно