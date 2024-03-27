Хасянов Ризван Хасян Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянов Ризван Хасян Улы

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Садекова Хадичя Ризван Кызы

Мать ребёнка: Халися Аляутдин Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися Аляутдин Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися Аляутдин Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися Аляутдин Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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