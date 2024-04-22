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- Николай Владимирович

Место рождения

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 01.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1905 ст.

Жена: - Александра Герасимовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 01.02.1906 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1906 ст.

Дочь: Павла Николаевна

Мать ребёнка: - Александра Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.91-92 (Рождение №-49ж) Отец - Николай Владимирович умер до рождения дочери
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