- Николай Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 01.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимир
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Жена: - Александра Герасимовна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 01.02.1906 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1906 ст.
Дочь: Павла Николаевна
Мать ребёнка: - Александра Герасимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.91-92 (Рождение №-49ж) Отец - Николай Владимирович умер до рождения дочери