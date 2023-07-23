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Горбатова Анна Радионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Горбатов Федор Иванович

Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Горбатова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горбатов-Пасынок Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горбатов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович

Смерть
Неизвестно