Горбатова Анна Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Горбатова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горбатов-Пасынок Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горбатов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Горбатов Иван Захарович
Смерть
Неизвестно