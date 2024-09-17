Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1729

Дата смерти

Между 1779 и 1792

Пол

Женский

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1765 г.р.
Вычислено 1765 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 27 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 28 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 28 | Исповедная ведо... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 35 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 41
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Дочь: Васса Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 36
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 29 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 37 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 42
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Семен Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 24
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 43 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 31
Смерть
Между 1779 и 1792

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