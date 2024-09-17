Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1729
Дата смертиМежду 1779 и 1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1729
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 27 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 28 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 28 | Исповедная ведо... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 35 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 41
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Дочь: Васса Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 36
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 29 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 37 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 42
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Сын: Семен Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 24
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 43 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 31
Смерть
Между 1779 и 1792