Цова Пантелеймон Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Цова Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Цова Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Цова Анна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Цова Роман Пантелеймонович
Мать ребёнка: Цова Анна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Цова Федор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Цова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цова Анна
Смерть
Неизвестно