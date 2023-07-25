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Цова Пантелеймон Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Цова Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Цова Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Цова Анна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Цова Роман Пантелеймонович

Мать ребёнка: Цова Анна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Цова Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Цова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цова Анна

Смерть
Неизвестно