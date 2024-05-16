Колмаков Андрей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колмакова) Дуся Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колмакова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колмакова (Колмакова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Колмаков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна