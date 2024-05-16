Колмаков Андрей Романович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колмаков Андрей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колмакова) Дуся Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колмакова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колмаков Роман Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колмакова (Колмакова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Колмаков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна

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