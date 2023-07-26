Батаев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1986

Сын: Батаев Алексей Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1989

Сын: Батаев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности