Батаев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1986
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1989
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности