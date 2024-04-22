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Арский Николай Дмитриевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892

Отец: Арский Димитрий Дементьевич

Мать: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82. Восприемники: Филонов Никонор Александрович Арская Александра Платоновна
Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Арская Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Арская Марфа Федоровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники: Сахаров Александр Дмитриевич Гаврилова Маремьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Арский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Арская Марфа Федоровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арская Марфа Федоровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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