Арский Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82. Восприемники: Филонов Никонор Александрович Арская Александра Платоновна
Рождение ребёнка
17.12.1912
Дочь: Арская Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Арская Марфа Федоровна
восприемники: Сахаров Александр Дмитриевич Гаврилова Маремьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1915
Сын: Арский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Арская Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арская Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно