Кувшинов Георгий Иванович
мужской, родился 29.04.1890, Троицкая, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия
умер 29.03.1968
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Троицкая, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
29.03.1968