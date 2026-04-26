Кувшинов Георгий Иванович 29.04.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Кувшинов Георгий Иванович

Автор
АК
Круцкий А.

мужской, родился 29.04.1890, Троицкая, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия

умер 29.03.1968

Дети
Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Смерть
29.03.1968

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