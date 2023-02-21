Вашкат Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948
Отец: Вашкат Виктор Николаевич
Мать: Рытик Нина Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вашкат Нина Викторрвна
Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно