Вашкат Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкат Юрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948

Отец: Вашкат Виктор Николаевич

Мать: Рытик Нина Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкат Нина Викторрвна

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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