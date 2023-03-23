Каширин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Каширин Федор

Мать: Каширина Анна

Смерть
1960
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