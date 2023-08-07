Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно