Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно