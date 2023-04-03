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Калинина Устинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

25.01.1864

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1844

Муж: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: Анисья Назаровна

Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1847

Сын: Калинин Ефрем Назарович

Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1851

Сын: Калинин Василий Назарович

Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1854

Дочь: Евдокия Назаровна

Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1856

Сын: Калинин Калиник Назарович

Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1863

Дочь: Пелагея Назарова

Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.01.1864
Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Простуда
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