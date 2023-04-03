Калинина Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти25.01.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1844
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: Анисья Назаровна
Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1847
Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1851
Сын: Калинин Василий Назарович
Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1854
Дочь: Евдокия Назаровна
Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1856
Сын: Калинин Калиник Назарович
Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1863
Дочь: Пелагея Назарова
Отец ребёнка: Калинин Назар Васильевич
Смерть
25.01.1864
Причина смерти: Простуда