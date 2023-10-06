Поклонцева (Шашкова) Светлана
Место рожденияг. Горький
Дата рождения01.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1965
Отец: Шашков Юрий
Мать: Шашкова Софья
г. Горький
Бракосочетание
19.04.1986
Муж: Поклонцев Николай
Рождение ребёнка
01.11.1995
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Поклонцев Николай
г. Тольятти
Рождение ребёнка
30.05.2005
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Поклонцев Николай
г. Тольятти
Образование
Неизвестно
Высшее