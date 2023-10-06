Поклонцева (Шашкова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоклонцева (Шашкова) Светлана

Поклонцева (Шашкова) Светлана

Место рождения

г. Горький

Дата рождения

01.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1965

Отец: Шашков Юрий

Мать: Шашкова Софья

г. Горький
Бракосочетание
19.04.1986

Муж: Поклонцев Николай

Рождение ребёнка
01.11.1995

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Поклонцев Николай

г. Тольятти
Рождение ребёнка
30.05.2005

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Поклонцев Николай

г. Тольятти
Образование
Неизвестно
Высшее
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close