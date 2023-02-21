Минлисафа Тойчин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Миннивафа Афандый
Отец ребёнка: Афандый Салих
Рождение ребёнка
15.09.1848
Сын: Шагивалий Афандый
Отец ребёнка: Афандый Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афандый Салих
Смерть
Неизвестно