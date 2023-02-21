McCord George "Jug" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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McCord George "Jug"

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Место рождения

Henry County, Missouri

Дата рождения

15.06.1904

Дата смерти

03.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1904

Отец: Mccord Benjamin Mack

Мать: Mccord Cordelia

Henry County, Missouri
Место жительства
11.05.1910
Место жительства
24.01.1920
Место жительства
24.04.1930
Место жительства
01.04.1940
Смерть
03.12.1989
Vinita, Craig, Oklahoma
Burial: Rogers Cemetery - Welch, Craig County, Oklahoma, USA - Find A Grave Memorial# 76154338 - Created by: Margaret - Record added: Sep 07, 2011
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