McCord George "Jug"
Место рожденияHenry County, Missouri
Дата рождения15.06.1904
Дата смерти03.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1904
Отец: Mccord Benjamin Mack
Мать: Mccord Cordelia
Henry County, Missouri
Место жительства
11.05.1910
Место жительства
24.01.1920
Место жительства
24.04.1930
Место жительства
01.04.1940
Смерть
03.12.1989
Vinita, Craig, Oklahoma
Burial: Rogers Cemetery - Welch, Craig County, Oklahoma, USA - Find A Grave Memorial# 76154338 - Created by: Margaret - Record added: Sep 07, 2011