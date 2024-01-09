Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти18.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Сын: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Сын: Бывалькевич Андрей Елисеевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Сын: Бывалькевич Тихон Елисеевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Сын: Бывалькевич Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Татьяна Елисеевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович
Сын: Бывалькевич Иоанн Елесеевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович