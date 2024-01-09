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Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

18.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Елисей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Елисей Филиппович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бывалькевич Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Бывалькевич Тихон Елисеевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Бывалькевич Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1880

Дочь: (Бывалькевич) Татьяна Елисеевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: (Бывалькевич) Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: (Бывалькевич) Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бывалькевич Иоанн Елесеевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Елисей Филиппович

Смерть
18.02.1909

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