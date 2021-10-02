Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бауэр Сергей Юрьевич
Бауэр Сергей Юрьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.2021
Пол
Мужской
Отец
Бауэр Юрий Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Бауэр (Поташова) Елизавета Александровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2021
Отец:
Бауэр Юрий Сергеевич
Мать:
Бауэр Елизавета Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь