Березнер (Салыкина) Раиса (Ревекка) Айзиковна
Место рождения
Дата рождения02.12.1920
Дата смерти11.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1940
СССР, Крымская АССР, Ново-Сарабузский сельсовет, хутор Сарабуз (татарский)
Рождение ребёнка
08.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березнер Лев Васильевич
Село. Кадымо, Джанкой кого района, Республика Крым
Смерть
11.06.2010
Похороны
Неизвестно