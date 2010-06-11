Березнер (Салыкина) Раиса (Ревекка) Айзиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березнер (Салыкина) Раиса (Ревекка) Айзиковна

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Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.12.1920

Дата смерти

11.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.08.1940

Муж: Березнер Лев Васильевич

СССР, Крымская АССР, Ново-Сарабузский сельсовет, хутор Сарабуз (татарский)
Рождение ребёнка
08.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березнер Лев Васильевич

Село. Кадымо, Джанкой кого района, Республика Крым
Смерть
11.06.2010
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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