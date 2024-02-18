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Регеда Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Регеда Яков Ефимов

Мать: не указана

Место жительства
По 1804 ст.
Зубовка, Полтавська область
Источник: РС 1811 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Место жительства
С 1804 ст.
Источник: РС 1811 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Смерть
Неизвестно

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