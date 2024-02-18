Регеда Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Регеда Яков Ефимов
Мать: не указана
Место жительства
По 1804 ст.
Зубовка, Полтавська область
Источник: РС 1811 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Место жительства
С 1804 ст.
Источник: РС 1811 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Смерть
Неизвестно