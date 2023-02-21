Савина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апсина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Савин Сергей Павлович