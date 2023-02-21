Савина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апсина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Савин Сергей Павлович

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