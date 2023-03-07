Тратканов Алексей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1989
Жена: не указана
Бракосочетание
29.04.1989
Рождение ребёнка
29.12.1990
Рождение ребёнка
27.04.1994
Рождение ребёнка
05.09.2007