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Тратканов Алексей Геннадьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.04.1989

Жена: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.04.1989

Жена: Тратканова Ирина Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тратканова Ирина Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тратканова Ирина Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тратканова Ирина Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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