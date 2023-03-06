Лямина (Голубева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Голубева) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Чечня, Грозный

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Голубев Алексей Григорьевич

Мать: не указана

Чечня, Грозный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Лямин Валерий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Лямин Валерий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр., ст. Каневская, ул.
тел. 8-264-4-27-41
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