Лямина (Голубева) Людмила Алексеевна
Место рожденияЧечня, Грозный
Дата рождения1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Голубев Алексей Григорьевич
Мать: не указана
Чечня, Грозный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лямин Валерий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Лямин Валерий Константинович
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр., ст. Каневская, ул.
тел. 8-264-4-27-41