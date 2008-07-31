Дорофеев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1934
Дата смерти31.07.2008
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934
Отец: Дорофеев Федор Павлович
Мать: Дорофеева Арина
Рождение ребёнка
02.09.1964
Дочь: Агафонова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Дорофеева Раиса Николаевна
Новопокровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.08.?
Сын: Дорофеев Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Дорофеева Раиса Николаевна
Смерть
31.07.2008