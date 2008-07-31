Дорофеев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1934

Дата смерти

31.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934

Отец: Дорофеев Федор Павлович

Мать: Дорофеева Арина

Рождение ребёнка
02.09.1964

Дочь: Агафонова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Дорофеева Раиса Николаевна

Новопокровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.08.?

Сын: Дорофеев Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Дорофеева Раиса Николаевна

Смерть
31.07.2008
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