Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грашнев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Грашнев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грашнев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1937
Дочь: Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Грашнев Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1949
Дочь: Грашнева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно