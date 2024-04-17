Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузин Павел Иванович

Мать: Лузина (Голубева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грашнев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Грашнев Иван Александрович

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грашнев Вадим Иванович

Отец ребёнка: Грашнев Иван Александрович

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грашнев Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1937

Дочь: Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Грашнев Иван Александрович

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1949

Дочь: Грашнева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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