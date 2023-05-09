Александра Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Бушуев Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Дочь: Бушуева Лидия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Бушуева Прасковья Лаврентиевна
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Сын: Бушуев Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Сын: Бушуев Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Дочь: Бушуева Клавдия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Сын: Бушуев Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Дочь: Бушуева Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Сын: Бушуев Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Дочь: Бушуева Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич