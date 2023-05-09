Александра Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Назаровна

Александра Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1

Сын: Бушуев Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1

Дочь: Бушуева Лидия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бушуева Прасковья Лаврентиевна

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бушуев Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бушуев Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бушуева Клавдия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бушуев Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бушуева Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бушуев Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бушуева Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Смерть
1892
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