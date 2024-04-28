Левина (Коханова) Раиса Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Коханова) Раиса Архиповна

Место рождения

д. Тетерье, Павинский район

Дата рождения

1924

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Коханов Архип Васильевич

Мать: Коханова Дарья Фоминична

д. Тетерье, Павинский район
Рождение ребёнка
06.04.1951

Дочь: Марушина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Левин Василий Иванович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатрова Любовь 'Васильевна

Отец ребёнка: Левин Василий Иванович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Василий Иванович

Смерть
1987
Шарья, город Шарья, Костромская область
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