Левина (Коханова) Раиса Архиповна
Место рожденияд. Тетерье, Павинский район
Дата рождения1924
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Коханов Архип Васильевич
Мать: Коханова Дарья Фоминична
д. Тетерье, Павинский район
Рождение ребёнка
06.04.1951
Дочь: Марушина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Левин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатрова Любовь 'Васильевна
Отец ребёнка: Левин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987