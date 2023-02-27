Рагозин Самойло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Самойло

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Рагозин Яков

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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