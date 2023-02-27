Рагозин Самойло
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Рагозин Яков
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно