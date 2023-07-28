Юферева (Горяева) Александра Федосеевна (Афанасьевна)
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти19.01.1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Горяев Федосий Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1900
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1901
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1909
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
15.03.1911
Сын: Юферев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Смерть
19.01.1912
Причина смерти: от припадков