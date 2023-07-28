Юферева (Горяева) Александра Федосеевна (Афанасьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Горяева) Александра Федосеевна (Афанасьевна)

Место рождения

Малый Рейчваж, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

19.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Горяев Федосий Сергеевич

Мать: не указана

Малый Рейчваж, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.02.1900

Муж: Юферев Григорий Афанасьевич

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1909

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
15.03.1911

Сын: Юферев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Юферев Григорий Афанасьевич

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Смерть
19.01.1912
Причина смерти: от припадков