Собовая Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
08.11.1877
Сын: Собовой Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Собовой Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: Собовая Елена Михайловна
Отец ребёнка: Собовой Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
05.10.1883
Сын: Собовой Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Собовой Михаил Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно