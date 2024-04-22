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Собовая Мария Федоровна

Место рождения

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1877

Сын: Собовой Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Собовой Михаил Онуфриевич

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: Собовая Елена Михайловна

Отец ребёнка: Собовой Михаил Онуфриевич

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1883

Сын: Собовой Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Собовой Михаил Онуфриевич

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собовой Михаил Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
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