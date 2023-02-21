Шарова (Шарова [Колмакова]) Христиния (Агриппина Яковлевна)
Место рожденияПантино
Дата рождения1795
Дата смерти31.12.1857
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Колмаков Яков Федотович
Мать: Колмакова Евдокия
Пантино
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
09.02.1813
Гольяны
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шаров Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шаров Василий Алексеевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шаров Василий Алексеевич
Гольяны Острожка (Петров поч.)
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Шаров Василий Алексеевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шаров Василий Алексеевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шаров Василий Алексеевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год) Отдан в рекруты в 1854 году
Смерть
31.12.1857
Сапоги