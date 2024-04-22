Печенев Сергей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Тимофей Петров
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1777
Сын: Абрам Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Евдоким Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса Сергеева
Мать ребёнка: Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Корнило Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Корнилова
Смерть
Неизвестно