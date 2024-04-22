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Печенев Сергей Тимофеев

Место рождения

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Тимофей Петров

Мать: Акулина

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Абрам Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Корнилова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Прасковья Корнилова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Евдоким Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Корнилова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса Сергеева

Мать ребёнка: Прасковья Корнилова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Корнило Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Корнилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Корнилова

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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