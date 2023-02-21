Васильев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1985

Отец: Васильев Сергей

Мать: Васильева Наталья

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