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Лушников Алексей Павлович
Лушников Алексей Павлович
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
06.07.2015
Пол
Мужской
Отец
Лушников Павел Александрович
1988 г.р.
Мать
Лушникова (Каликина) Марина Валерьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2015
Отец:
Лушников Павел Александрович
Мать:
Лушникова Марина Валерьевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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