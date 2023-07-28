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Василий Дмитриев

Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

16.04.1846

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1729 г.р.

Мать

Вычислено 1731 г.р.

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Дмитрий Евдокимов

Мать: Ирина Дмитриева

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрёна Василиева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Антон Василиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Смерть
16.04.1846