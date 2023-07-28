Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смерти16.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: Дмитрий Евдокимов
Мать: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Матрёна Василиева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Антон Василиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Смерть
16.04.1846