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(Шибанова) Фекла
(Шибанова) Фекла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Женский
Отец
Шибановъ Игнатий
1735 г.р.
Мать
Шибанова Катерина Васильева
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Шибановъ Игнатий
Мать:
Шибанова Катерина Васильева
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