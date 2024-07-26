Мосина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнюшина Феня Дмитриевна
Отец ребёнка: Мосин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мосин Дмитрий
Рождение ребёнка
08.10.1903
Дочь: Малахова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Мосин Дмитрий
Умиленка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1941