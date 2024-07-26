Мосина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосина Пелагея

Мосина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнюшина Феня Дмитриевна

Отец ребёнка: Мосин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мосин Дмитрий

Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Малахова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Мосин Дмитрий

Умиленка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.