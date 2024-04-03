Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна

Место рождения

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894 ст.

Отец: Тебякин Константин Дементьевич

Мать: Тебякина (Шакина) Пелагея Ивановна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Муж: Кузнецов Федор Васильевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.11.1915 ст.

Дочь: Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Васильевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Насонова (Кузнецова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Васильевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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