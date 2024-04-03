Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894 ст.
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1915 ст.
Дочь: Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Насонова (Кузнецова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно