Корнилова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тарасов Феоктист Константинович
Отец ребёнка: Тарасов Констанин Ларионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Тарасова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Тарасов Констанин Ларионович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тарасов Симон Константинович
Отец ребёнка: Тарасов Констанин Ларионович
Смерть
Неизвестно