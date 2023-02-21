Корнилова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилова Мария

Корнилова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тарасов Феоктист Константинович

Отец ребёнка: Тарасов Констанин Ларионович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Тарасова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Тарасов Констанин Ларионович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тарасов Симон Константинович

Отец ребёнка: Тарасов Констанин Ларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close